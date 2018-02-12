جيهان قمري: "الزعيم قالي هقطعك بوس ومراتي موافقة" (فيديو)





كشفت الفنانة جيهان قمري، عن قصة ترشيحها لمشاركة الفنان الكبير عادل إمام فيلمه الشهير "عمارة يعقوبيان"، الذي تم تقديمه قبل سنوات عدة وحقق نجاحاً كبيراً.





وقالت "جيهان" خلال استضافتها في برنامج "الوسط الفني" عبر فضائية "الحدث اليوم": "طلبوني علشان أروح أقابل المخرج ثروت حامد وقالي إحنا قلنا أسماء كتيرة والزعيم قال هاتوا جيهان قمري لو ترضى لأن الدور صغير، وقلت أنا يكفيني أعدي بس من امام الزعيم مش كمان أعمل خمس مشاهد معاه وطبعا وافقت".





وأضافت: "قالولي إن الدور لبنت بتشغل في بار وبتوقع عادل إمام علشان تسرقه، وأنا اتفاجئت وقولت كفاية عليا بس إني أعدى من جنب الزعيم".





وتابعت "وقالولي كمان في مشهد في السرير فقلتلهم مع الاستاذ عادل امام وفي السرير كمان قام قلي انا حاقطعك بوس وانا واخد تصريح من مراتي مش مشكلة".





وكشفت جيهان، أنها لبنانية الأب ومصرية الأم، ويذكر أنها عملت في بداية حياتها كمذيعة في إحدى الفضائيات اللبنانية، وراقصة لفرقة فنون شعبية لبنانية اسمها "أسرار"، قبل أن تدخل مضمار التمثيل.



