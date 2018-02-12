دومينيك حوراني وميس حمدان وحكيم في حفل افتتاح مجموعة مطاعم بدبي (صور)

بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام، وكبار شخصيات المجتمع من كافة أنحاء الوطن العربي، افتتح الشيخ عبد الله محمد بطي ال حامد مجموعة مطاعم في دبي.

وشهد الحفل أجواء استثنائية تليق بمكانة إمارة دبي وعراقتها وحداثتها، والتي تعتبر وجهة رئيسية للنجوم العرب والعالميين، حيث تفاعل الحضور والنجوم الذين فاق عددهم المئة، مع الطابع المميز الذي يحافظ على كافة مقومات الطبيعية.

وكان من أهم الحضور من النجوم دومنيك حوراني، باسم ياخور، سوزان نجم الدين، سمر، ميس حمدان، فايز السعيد، أريام، زوزو كهرمانة، مريم حسين، فاتي جمالي، مروة محمد، مصطفى الخاني، سحر فوزي، مها المصري، طلال مارديني، صالح الجسمي، اذينة العلي، خالد حجار، جليلة، ماهر صليبي، يسرى ابو سعوف، منال موسى، ماهر مزوق، رواد عليو، الإعلامية فادية الطويل، شيخة البدر، اميرة سمير، الاعلامية سهير القيسي والاعلامي محمد ابو عبيد ملكة جمال المغرب وملكة جمال الامارات إضافة الى مجموعة من المخرجين مؤمن الملا، حازم بياعة، عمار رضوان ، بسام الترك.

بدورها، أبدت الفنانة المتألقة "دومنيك حوراني" دهشتها من عظمة ما رأته في حفل الافتتاح الضخم، مشيرة إلى أنها لم تترد على الإطلاق في تلبية الدعوة لحضور حفل لمجموعة مطاعم راقية للغاية في إمارة تعتبر من أرقى بقاع المعمورة.

كما ثمّن النجم حكيم هذا المشروع الضخم معتبرا أن النجاح والتألق سيكون الحليف الدائم له، معبرا عن إعجابه بالجو الاستثنائي الذي يعيشه زوار المطعم.

وعبر سفير الألحان "فايز السعيد" عن سروره بعد حضوره حفل الافتتاح، مبديا إعجابه بالطبيعة الخلابة التي يرتكز عليها المطعم، والتي تجعل الزائر في حالة مليئة بالارتياح والسرور.