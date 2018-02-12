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أحمد المسلماني: "سيناء 2018" عملية عسكرية على كافة الأصعدة (فيديو)

الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:32 م
أحمد المسلماني: سيناء 2018 عملية عسكرية على كافة الأصعدة (فيديو)
أحمد المسلماني
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كساب أحمد
 
قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الجيش المصري يخوض عملية عسكرية واسعة في مواجهة الإرهاب على كافة الأصعدة، والجزء الرئيسي من هذه العملية سيناء، ويشارك الجيش بكل الأسلحة سواء القوات البحرية أو البرية أو الجوية.

وتابع "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن الهدف الرئيسي من هذه العملية هى القضاء على الإرهاب في سيناء بشكل نهائي، لافتَا إلى أن المعركة التي تخوضها مصر ضد الإرهاب يظهر فيها الجيش المصري القوي الصلب، موجهًا التحية لكي من يقف ضد التطرف الذي يريد قتل المستقبل.

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