"بدوى": دخلت تحدي عظيم بقبولى منصب وزير قطاع الأعمال

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن خبر توليه منصب وزير قطاع الأعمال كان مفاجأة سارة جدًا بالنسبة له، موضحًا أن رئيس الوزراء أخبره أن هذا المنصب مناسب له.



وأوضح "بدوي"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية ""cbc مساء الإثنين، سبب قبوله هذا المنصب، قائلًا: "دخلت تحدي عظيم جدًا، وفرصة للمساهمة في الإصلاح"، مؤكدًا أنه يجب على الجميع المساهمة في الإصلاح على الرغم من وجود تضحية.



وأضاف أنه يوجد حوالي 250 ألف عامل في القطاع، وتوجد فرصة لإصلاح وتطوير القطاع بطريقة غير تقليدية.

