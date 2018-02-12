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البدري يحقق إنجازا مع الأهلي بعد تخطي المقاولون

الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:30 م
البدري يحقق إنجازا مع الأهلي بعد تخطي المقاولون
حسام البدري
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علي نبوي
 

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 5-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز علي ستاد القاهرة.


وبهذه النتيجة، يحقق الأهلي أكبر فوز في الدوري، تحت قيادة المدير الفني حسام البدري، في مشواره التدريبي مع الفريق الأول لكرة القدم على مدار ثلاث ولايات، استهلّها في موسم 2009-2010، وعاد ليتولى القيادة الفنية مجددًا موسم 2012-2013، قبل أن يتولى القيادة الفنية مطلع الموسم الماضي.


وكان أكبر فوز حققه الأهلي في الدوري، تحت قيادة حسام البدري، بأربعة أهداف، وكانت على حساب فرق طلائع الجيش، واتحاد الشرطة، في ولايته الأولى، والداخلية، والنصر للتعدين، وسموحة، والرجاء، وإنبي، والنصر في ولايته الثالثة.

المزيد عن: حسام البدري المقاولون العرب الدوري البدري الأهلي أخبار الأهلي
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