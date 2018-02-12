المدعى العسكري السابق يكشف العقوبة التي تنتظر "عنان" إذا ثبت حصوله على مستندات



وأوضح "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، أن ما صرح به هشام جنينة يعد تهديدًا للهيئات التى تحقق في واقعة الفريق سامي عنان.



وأشار إلى أنه إذا صح حصول "عنان" على مستندات ووثائق تابعة لعمله سيتم حبسه من 3 إلى 15 سنة وهي جناية وليست جنحة، مؤكدا أنه لا يوجد في الدولة موظف يحمل معه نهاية خدمته وثائق ومستندات تابعة لعمله.



عقب اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري السابق، على تصريحات المستشار هشام جنينة، بأن الفريق سامي عنان، لديه وثائق سرية خاصة بالأمن القومي قائلًا: "لو صدق هذا الحديث فإن هذا الأمر يختص بالقضاء العسكري وسيبدأ التحقيق مع "جنينة" لأنه أذاع الخبر وهو شريك له في الجريمة"، مشيرًا إلى أن أقوال "جنينة" موثقة بفيديوهات القناة وسوف يسأل عن ما يعنيه.