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نقيب الفلاحين: القرى البديلة ستكون نموذج يحتذى به (فيديو)

الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:29 م
نقيب الفلاحين: القرى البديلة ستكون نموذج يحتذى به (فيديو)
محمد العقاري
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أمنية فوزي
 
قال محمد العقاري نقيب عام فلاحي مصر، إن اللواء عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري، أعلن أنه سيتم منح النقابة 15 آلف فدان، منهم 5 آلاف في المغرة و10 آلاف في المنيا، مضيفًا: "وإن شاء الله هاناخد أراضي تاني في المنيا".

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "من سيزرع المليون"، أنهم سيقومون بعمل ما يسمى بالقرى البديلة لينتقل إليها الفلاح وأسرته، وسيكون نموذج يحتذى به.

وأوضح أنه سيتم البدء في تنفيذ القرى البديلة بالتعاون مع بعض الشركات، منوهًا إلى أنهم سيعلنون خلال أسبوع شروط التقدم للأرضي، مضيفًا: "أي حد عايز أرض يتقدم".
المزيد عن: نقابة الفلاحين مصر محمد العقاري فلاحين المنيا المغرة التوك شو
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