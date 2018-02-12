محافظ البحيرة: تمويل 10 آلاف شاب بمبادرة "مشروعك" بمبلغ 430 مليون جنيه
الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:29 م
إسلام أمين
أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قد حققت نتائج مشرفة وحصلت المحافظة علي المركز الأول في عدد المشروعات والمركز الثالث على مستوى الجمهورية في إجمالي القروض.
وبلغ إجمالي المشروعات التي تم تمويلها عدد 10 آلاف و100 مشروع بمدن ومراكز المحافظة، كما بلغ حجم القروض الممولة لتلك المشروعات 430 مليون و354 ألف جنيه.
وبلغ إجمالي المشروعات التي تم تمويلها عدد 10 آلاف و100 مشروع بمدن ومراكز المحافظة، كما بلغ حجم القروض الممولة لتلك المشروعات 430 مليون و354 ألف جنيه.
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