دعا نجم التنس السويسري روجر فيدرر منظمي بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى واللاعبين للتعامل مع جوائز البطولات كعمل تجاري.



وكرر فيدرر، الذي جمع 115 مليون دولار كجوائز مالية خلال مسيرته الحافلة، دعمه لزيادة الجوائز المالية للاعبين، وهي المطالبة التي اطلقها الشهر الماضي في طريقه للفوز بلقبه السادس في بطولة أستراليا المفتوحة.



وقال فيدرر: "الأمر دائماً كما هو، نحن نريد أكثر، والبطولات تريد أن تدفع أقل، إنه عمل تجاري، هذا أمر طبيعي، سيكون ذلك محل نقاش دائم، نحن متساوون، نحن نرتدي زي رياضي، وهم يرتدون زياً رياضياً، نحن شباب وهم أكبر منا سناً".



وأشار فيدرر الفائز بعشرين لقباً في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى: "إنها ديناميكية مثيرة، كلانا في حاجة إلى الأخر".



وختم بالقول: "أعتقد أن لعبة التنس في تصاعد منذ فترة طويلة في فئتي الرجال والسيدات، لذا أرى أن من حقنا أن نشارك في زيادة الجوائز المالية".