سيقدم بطل العالم السابق، ريد بول، سيارته الجديدة قبل منافسيه في فورمولا 1، بعدما حدد 19 فبراير (شباط) الجاري موعداً لذلك.



وسيكشف الفريق، الذي فاز بأربعة ألقاب للسائقين والصانعين على التوالي مع سيباستيان فيتل بين 2010 و2013، عن سيارته الجديدة "آر بي 14" قبل أسبوع من انطلاق التجارب في برشلونة في 26 فبراير.



ولم يكشف الفريق عن مزيد من التفاصيل، فيما سيقدم مرسيدس البطل والذي يسعى سائقه البريطاني لويس هاميلتون للفوز بخامس ألقابه وكذلك فيراري وصيفه في 2017 سياراتيهما الجديدة في 22 فبراير.



وكان رد بول من آخر فرق فورمولا 1 التي كشفت عن سياراتها الموسم الماضي.



وفاز رد بول بثلاثة من 20 سباقاً الموسم الماضي، وأنهاه ثالثاً في الترتيب العام.