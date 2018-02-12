ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حمزة نمرة الأكثر تداولاً على "يوتيوب" لليوم الرابع بـ"داري يا قلبي" (فيديو)

الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:38 م
حمزة نمرة الأكثر تداولاً على يوتيوب لليوم الرابع بـداري يا قلبي (فيديو)
طباعة
محمد علي
 
استطاع المطرب حمزة نمرة، أن يحقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي بأغنيته الجديدة "داري يا قلبي" ليتصدر المركز الأول في الأكثر تداولًا على موقع الفيديوهات "يوتيوب" لليوم الرابع على التوالي منذ طرح الأغنية على قناته الرسمية والتي حققت حتى الآن 4 ملايين ونصف مشاهدة.

أغنية "داري يا قلبي" كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، توزيع كريم عبدالوهاب وحمزة نمرة، ميكس وماستر كريم عبدالوهاب، إخراج أنس طلبة.
المزيد عن: يوتيوب نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما داري يا قلبي حمزة نمرة الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يحقق أعلى الإيرادات في بداية 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
22:00
-
ريال بيتيس
الدوري البرتغالي الممتاز
موريرينسي
-
x
22:00
-
إستوريل
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
22:00
-
وست بروميتش ألبيون
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
5
x
13:00
0
الوحدة - الإمارات
الدحيل - قطر
0
x
15:15
1
ذوب آهن اصفهان - إيران
الجزيرة - الإمارات
3
x
17:30
2
الغرافة - قطر
تركتور سازي تبريز - إيران
0
x
17:30
1
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
1
x
15:00
1
الزوراء - العراق
القوة الجوية - العراق
2
x
17:00
2
الجزيرة - الأردن
المالكية - البحرين
4
x
17:15
1
السويق - عمان
الجيش - سوريا
0
x
17:30
0
المنامة - البحرين
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
0
x
14:30
1
طلائع الجيش
الأهلي
5
x
18:00
2
المقاولون العرب
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/12/2018 11:40:01 PM