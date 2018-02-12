حمزة نمرة الأكثر تداولاً على "يوتيوب" لليوم الرابع بـ"داري يا قلبي" (فيديو)

استطاع المطرب حمزة نمرة، أن يحقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي بأغنيته الجديدة "داري يا قلبي" ليتصدر المركز الأول في الأكثر تداولًا على موقع الفيديوهات "يوتيوب" لليوم الرابع على التوالي منذ طرح الأغنية على قناته الرسمية والتي حققت حتى الآن 4 ملايين ونصف مشاهدة.



أغنية "داري يا قلبي" كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، توزيع كريم عبدالوهاب وحمزة نمرة، ميكس وماستر كريم عبدالوهاب، إخراج أنس طلبة.