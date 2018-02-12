ارتفاع فى أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأثنين 12/2/2018
الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:23 م
الفجر الاقتصادى
ارتفعت أسعار صرف الدولار واليورو بختام تعاملات اليوم الاثنين لدى البنوك المصرية.
وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على عرض أعلى سعر لشراء الدولار لليوم الثاني بقيمة 17.660 جنيه، فيما عرض البنك الزراعي المصري أقل سعر للبيع بقيمة 17.680 جنيه للدولار الواحد.
وبالنسبة لليورو الأوروبي عرض أيضاً مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء بقيمة 21.623 جنيها، فيما عرض البنك العربي أقل سعر للبيع بقيمة 20.629 جنيها لليورو الواحد.
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