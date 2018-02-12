أول فيلم رعب قصير في "اتفرج يا سلام".. الليلة

في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "اتفرج يا سلام"، الذي يُذاع عند منتصف ليل الاثنين من كل أسبوع، على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، ينفرد البرنامج بعرض أول فيلم روائي قصير يُصنف بأنه "فيلم رعب"، من إخراج محمد بعتر، الذي يستضيفه البرنامج مع الناقد أندرو محسن، الذي يعرض الفيلم ويُدير النقاش.

برنامج "اتفرج يا سلام" إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد السلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية،وإلقاء الضوء على مضامينها،ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.