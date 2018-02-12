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الزمالك يعسكر لدجلة.. وتدريبات خاصة للمستبعدين

الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:21 م
الزمالك يعسكر لدجلة.. وتدريبات خاصة للمستبعدين
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رامي بشاي
 

يتجمع لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك المتواجدين فى قائمة الـ18 فى تمام الساعة الواحدة ، بالفندق الذى سينواجد به الفريق لدخول معسكر مغلق لخوض مباراة دجلة الأربعاء المقبل ضمن مواجهات الجولة ال 24 لمسابقة الدورى العام .

 

ويخوض الزمالك مرانه الاخير غدا الثلاثاء فى تمام الساعة الرابعة والنصف على ستاد القاهرة الدولى.

 

ويتدرب لاعبو الفريق المستبعدين من قائمة مباراة وادى دجلة صباحاً فى ملعب النادى تحت اشراف أيمن عبد العزيز مدرب الفريق.

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