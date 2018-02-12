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جوارديولا: مندهش من عودة ساني من الإصابة سريعا

الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:18 م
جوارديولا: مندهش من عودة ساني من الإصابة سريعا
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أحمد عصام
 

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، إنه تفاجئ من سرعة شفاء لاعبه ليروي ساني بعد أن تعرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وظهر اللاعب الألماني في قائمة مانشستر سيتي المُسافرة إلى سويسرا من أجل مواجهة بازل في ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، بعد أسبوعين من غيابه بعد تعرضه للإصابة أمام كارديف سيتي.

ورحب جوارديولا رحب بعودة ساني، وأشاد بلاعبه الشاب على عمله خلال فترة الاستشفاء، حيث يؤمن بأن ذلك خفض من مدة الغياب بسبب الإصابة.

وقال بيب في تصريحات صحفية : "أنا مندهش، لقد عمل كثيراً، إنه لاعب شاب ولكني لم أكن أتوقع أن يكون بهذه الاحترافية، وساني ليس في أفضل حال، ولكنه كسب الكثير من الوقت، إنه يرغب في مساعدتنا".

وأردف : "إنه معنا وهذه أخبار جيدة، مدربوا اللياقة واللاعب نفسه قاموا بعمل جيد".


 
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