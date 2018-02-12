خبير عسكري: توقيت انتهاء العملية الشاملة معروف.. ويؤكد: الإرهاب المُمنهج سينتهي

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن توقيت انتهاء عملية سيناء الشاملة 2018 معروف ولكن لم يعلن عنه لضمان نجاح العملية.





وأكد "الحلبي"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أنه سيتم الانتهاء منها بعد انتهاء من الهدف وهو القضاء على الإرهاب، وأن الإرهاب الجماعي الممنهج سينتهي من مصر تمامًا.



