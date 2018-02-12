محافظ البحر الأحمر يبحث مع رئيس "مياه الشرب" سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة (صور)

التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، مع اللواء سيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لبحث آخر المستجدات بمشروعات الصرف الصحي التي تقام على أرض محافظة البحر الأحمر.





واستعرض أخر الأعمال بالمشروعات الخاصة للصرف الصحي بالمحافظة ، من شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة ومحطات الرفع والتي تتم في مدن المحافظة "رأس غارب - الغردقة - سفاجا - القصير - مرسى علم".





وبحث مع رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، للوقوف على ما تم الانتهاء منه والمعوقات التي تتسبب في تأخر نسب التنفيذ ووضع آليات لتلافى تلك المشكلات والتسليم في الموعد المحدد ووضع الحلول المناسبة لإنهائها.





وأكد على سرعة الانتهاء منها لتقديم الخدمة للأهالي وتحقيق الاستفادة للمواطنين بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من مشروعات توفير مياه الشرب للأهالي من إنشاء محطات التحلية في جميع المدن، وأنه جار الإنتهاء من معظم شبكات الصرف الصحى في القريب العاجل.





وأوضح أن تجديد شبكة الصرف الصحى بالمحافظة تتم بشكل موسع حيث بدأت خطة التنفيذ لاستبدال الخطوط التالفة وتركيب خطوط جديدة ، والتي تأتي في إطار خطة المحافظة، لتنمية وتطوير البنية التحتية.