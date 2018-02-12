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هشام الحلبي: ليست كل المصطلحات الموجودة في الإعلام صحيحة

الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:17 م
هشام الحلبي: ليست كل المصطلحات الموجودة في الإعلام صحيحة
اللواء هشام الحلبي
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أمنية فوزي
 

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: "ليست كل المصطلحات الموجودة في الإعلام صحيحة"، لافتًا إلى أن البيانات العسكرية واضحة ودقيقة، ودائمًا ترفق صورًا وأفلامًا عالية الدقة لإعطاء مادة حقيقية للمواطنين.

وأوضح "الحلبي"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أن التعامل الفردي مع العمليات يختلف باختلاف توجهات كل دولة.

وأضاف أن الصحافة العالمية لها توجها المختلف عن توجه الدولة التابعة لها.
المزيد عن: مصر اللواء هشام الحلبي التوك شو اخبار مصر
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