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رضا عبد العال للسعيد وفتحي: "متغلطوش غلطة نيمار"

الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:22 ص
رضا عبد العال للسعيد وفتحي: متغلطوش غلطة نيمار
عبدالله السعيد
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الفجر الرياضي
 

وجه رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، رسالة للثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي، لاعبا النادي الأهلي، بشأن تجديد تعاقدهما مع القلعة الحمراء.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أقول للسعيد وفتحي متغلطوتش غلطة نيمار مع برشلونة".


وأردف: "الأهلي مبيقفش على حد وسيجد الحلول حال رحيل الثنائي، عليهم بالتجديد لأن الأهلي أفضل لهم".

المزيد عن: كورة كرة عبدالله السعيد رضا عبدالعال احمد فتحي
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