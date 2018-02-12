جوجل قد توفّر مساعدها الرقمي لجميع الأجهزة العاملة بنظام "كروم أو إس"

عثر فريق عمل موقع XDA Developers على شيفرة برمجية جديدة تُشير لاحتمالية توفير مُساعد جوجل الرقمي Google Assistant في جميع الحواسب العاملة بنظام “كروم أو إس” ChromeOS.





وسبق لجوجل أن أفردت حواسب "بيكسل بوك" بهذه الميّزة لأنها تأتي بمواصفات عتادية مُرتفعة على حد قولها، إلا أن الشيفرة الجديدة تُظهر إمكانية تفعيل المُساعد من قبل الشركات المُصنّعة بسهولة، وهذا يعني أن مكتبات المساعد ستكون متوفّرة بشكل افتراضي للجميع.





وبحسب الشيفرة، فإن الشركة بإمكانها إتاحة تفعيل المُساعد عبر نطق كلمات مُحدّدة مثل "أوك جوجل"، أو عبر تخصيص زر على لوحة المفاتيح.



