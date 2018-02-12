الكويت: انطلاق مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم العراق

تنطلق اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق، بالتزامن مع استضافة الكويت أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، فإن المؤتمر الذي يستمر يوماً واحداً يشهد مشاركة متحدثين يمثلون نحو 70 منظمة إنسانية، منها 30 منظمة إقليمية ودولية و25 منظمة عراقية و15 منظمة كويتية، لاستعراض تجاربها في إغاثة المهجرين والمنكوبين والمتضررين وتوفير الاحتياجات الأساسية لملايين النازحين العراقيين.

وتبحث أولى جلسات المؤتمر مستجدات الوضع الإنساني وجهود الاستجابة الإنسانية في العراق، فيما تتناول الجلسة الثانية إعلان برامج دعم الوضع الإنساني في العراق للعام 2018، في حين ستخصص الجلسة الثالثة لبحث دور المجتمع المدني في بناء الثقة.

يُذكر أن مؤتمر إعادة إعمار العراق ينطلق اليوم الإثنين، ويستمر حتى الأربعاء، بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية برئاسة 5 جهات هي الاتحاد الأوروبي، والعراق، والكويت، والأمم المتحدة، والبنك الدولي.