السيطرة على حريق مزرعة دواجن بـ"العارين" بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن بناحية "العارين" بدائرة مركز فاقوس.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمزرعة دواجن بناحية "العارين" بفاقوس.



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها للمبانٍ المجاورة، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن مبنية بالدبش الأبيض ومعروشة بالخشب، مقامة على مساحة 7 قرارايط، ما أسفر عن نفوق 700 كتكوت عمر خمسة أيام دون حدوث إصابات بشرية، وبسؤال مالك المزرعة أيد ما جاء بالفحص، وأفاد بأن سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحريق أو يشتبه في حدوثه جنائيًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.