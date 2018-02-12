"سيناء 2018".. أبرز اهتمامات الصحف المصرية اليوم





استمر تصدر العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التي بدأت الجمعة الماضية ضد البؤر الإرهابية، عناوين صحف القاهرة لليوم الثالث على التوالي، وجاء بصحيفة "الأهرام" في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين بصفحتها الأولى عنوان ("سيناء ٢٠١٨" تقطع أذرع الإرهاب.. مصرع ١٦ تكفيريا وضبط ٣٤ آخرين وتدمير 13 سيارة و66 وكرا)، أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أمس البيان الرابع الخاص بالعملية العسكرية "سيناء 2018"، في اليوم الثالث لبدئها، الذي تضمن استهداف القوات الجوية وتدميرها 66 وكرا تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختباء من عمليات القصف الجوى والمدفعي، والهروب من قواعد تمركزها في أثناء حملات الدهم، والقضاء على 16 عنصرا تكفيريا، واكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة.





كما تم القبض على 4 من العناصر الإرهابية فى أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات، وضبط 30 فردا من المشتبه بهم.









وفي سياق متصل، أبرزت صحف اليوم دعم البرلمان للعملية العسكرية، ولفتت إلى أن مجلس النواب شهد صباح أمس جلسة حاشدة من جميع القوى السياسية لدعم القوات المسلحة والشرطة في حربهم علي الإرهاب في سيناء وجميع أنحاء الجمهورية.









وفي سياق آخر، أوردت صحيفة "الجمهورية" بعنوان (بلطجة أرودغانية في "المتوسط")، أن سفينة تابعة لشركة إيني الإيطالية قطعت رحلتها إلى جنوب الجزيرة القبرصية بعد أن أبلغ العسكريون الأتراك طاقم السفينة بالتوقف عن مواصلة الرحلة لأن المنطقة ستشهد مناورات عسكرية، وأضافت الصحيفة أن أنقرة تعارض أعمال التنقيب التي تقوم بها الشركة الإيطالية التي مُنحت ترخيصا من الحكومة القبرصية للبحث والتنقيب عن الغاز في هذه المنطقة.





كما أعلن الأتراك في السابق أيضا عن عدم اعترافها باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص عام 2013.









وفي متابعتها لنشاط الحكومة، ألقت صحف اليوم الضوء على اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مع عدد من الوزراء، وأشارت إلى أنه ناقش الإجراءات التنفيذية لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمي، وناقش مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ملف التشابكات المالية بين وزارة الكهرباء وقطاعات الدولة، كما عقد رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، بحضور وزراء البيئة، والتجارة والصناعة، والآثار.





وتداولت صحف اليوم، خبر تحطم طائرة روسية بعد إقلاعها من موسكو، وذكرت صحيفة "الشروق" أن مصر أعربت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الأحد، عن خالص التعازي في ضحايا سقوط طائرة الركاب التابعة لشركة طيران "ساراتوف" الروسية فوق ضواحي موسكو، والتي كانت تحمل على متنها 71 شخصا.



