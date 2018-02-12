التحفظ على حداد يُنقب عن الآثار بعزبة "التل" بالشرقية

تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، على حداد؛ لقيامه بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التاريخية الخاضعة لقانون حماية الآثار بدائرة المركز.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "م.م.ب" 55 عامًا، حداد، مُقيم بعزبة "التل" بالحسينية؛ لقيامه بالتنقيب عن الآثار وحفر 3 حفرات أسفل أحد المنازل بالمنطقة الخاضعة لقانون حماية الآثار، وتم التحفظ على المتهم وأدوات التنقيب تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.