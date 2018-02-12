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الوعكة الصحية لحسام حسن ضمن اهتمامات رواد "تويتر"

الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:15 ص
الوعكة الصحية لحسام حسن ضمن اهتمامات رواد تويتر
حسام حسن
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هالة الشحات
 
اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتمني الشفاء العاجل لحسام حسن، المدير الفني للمصري البورسعيدي إثر تعرضه لوعكة صحية.

 وجاء هاشتاج (#حسام_حسن) ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع "تويتر". 

أوضح الرواد أن حسام حسن يمتلك تاريخًا عريضًا في الكرة المصرية لاعبًا ومدربًا، حيث حصد كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات كلاعب، بجانب تحقيقه للعديد من البطولات بقميصي الأهلي والزمالك.

تطرق الرواد لمناقشة أسباب الوعكة الصحية التي تعرض لها حسام حسن وأكدوا أنه قد تماثل للشفاء وخرج من العناية المركزة بعد احتجازة لمدة أربعة ساعات. 

وكان حسام حسن، المدير الفنى لفريق كرة القدم بالنادى المصرى، قد تعرض لوعكة صحية، صباح أمس الأحد، نقل على أثرها لأحد مستشفيات محافظة بورسعيد.

المزيد عن: حسام حسن تويتر المصري البوسعيدي الدوري المصري اخبار الرياضة اليوم
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