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أحمد السقا يستعد لتصوير فيلمه الجديد مع منى زكي

الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:11 ص
أحمد السقا يستعد لتصوير فيلمه الجديد مع منى زكي
أحمد السقا
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الفجر الفني
 
يستعد الفنان أحمد السقا، لتصوير فيلمه الجديد مع المخرج محمد سامي، والذي يقوم حاليًا بمعاينة أماكن التصوير، حيث قرر البدء في تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة في عدد من شوارع القاهرة، على أن يسافر بعدها إلى أمريكا ولم يحدد الاسم النهائي للفيلم. 

الفيلم يشارك في بطولته منى زكي وشيرين رضا وخالد الصاوي وسارة سلامة، وهو من تأليف محمد سامي أيضًا وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. 

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا السينمائية هو فيلم "هروب اضطراري" مع المخرج أحمد خالد موسى.
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