رضا عبد العال: حراس الأهلي بخير.. وهذا الثلاثي الأفضل للمنتخب في كأس العالم





قال رضا عبد العال، نجم ناديي الأهلي والزمالك الأسبق،إن حراسة المرمى في النادي الأهلي بخير، والدليل أن الأحمر وافق على رحيل أحمد عادل عبد المنعم، ولم يتأثر الفريق ويسير بشكل جيد.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "شريف إكرامي شارك في الموسم الماضي، وارتكب العديد من الأخطاء في السابق، وقال عنه البعض إنه يشارك بسبب والده، ولأنه هو احتياطي، ويجب أن يجتهد بشكل أكبر حتى تأتيه الفرصة مثل الشناوي".





واستطرد قائلا: "يجب أن يحصل محمد الشناوي على فرصته مع منتخب مصر، ويجب ان ينضم ويحصل على الفرصة الكاملة مع محمد عواد، لا يحدثني احد عن الخبرات المطلوبة، هناك عصام الحضري، ولا بد أن يحصل عناصر جديدة على الفرصة".





واختار كل من عصام الحضري ومحمد الشناوي ومحمد عواد، للتواجد في قائمة منتخب مصر بكأس العالم، مشددا على أنه اختار هذا الثلاثي وفقا للمستوى الذي يقدمه في الفترة الماضية.