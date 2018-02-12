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أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية الإثنين 12-2– 2018

الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:11 ص
أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية الإثنين 12-2– 2018
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الفجر الرياضي
 

يقدم "الفجر الرياضي" لقرائه الكرام أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين 12-2-2018.

الجمهورية
الأهلي يتمسك بنقاك الإياب.. أمام الذئاب
حراس الزمالك.. أزمة

الأخبار
الزمالك يتمسك بطموح المنافسة وجلال يذبح عجلا احتفالا بالفوز على سموحة
الليلة.. الأهلي يتحدى "ذئاب الجبل" على مائدة الدوري

الأهرام
اليوم.. الأهلي يسعى لتكرار ترويض "الذئاب".. وطنطا يستضيف طلائع الجيش في الدوري
صلاح يواصل مطاردة كين على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

الدستور
المصري في زامبيا السبت استعدادا لمواجهة جرين بافلوز
تقرير أمام الخطيب عن الناشيء الهارب: متمرد لا يحب الأهلي
الزمالك يرصد 1.5 مليون دولار لـ"مهاجم سوبر" ويفرح عن المستحقات المالية للاعبين

الوطن
إيهاب جلال: محدش هيكسر عيني في الزمالك 
الإسماعيلي يجمد مستحقات اللاعبين.. ترحيب باحتراف "عواد"
بورسعيد تطمئن على "العميد" والعدوي تنتقب لتوأمه

المصري اليوم
الأهلي يرفض الاستغناء عن مؤمن زكريا نهائيا
تحذير طبي من الدفع بـ"معلول" أمام النصر
"الدكة" تهدد صلاح محسن بعد الانضمام للمنتخب في معسكر مارس

روزليوسف
الأهلي يسعى لاصطياد الذئاب
الزمالك يبحث عن دوبلير "أزارو"

الوفد
إيهاب جلال: الزمالك قادم.. وسننافس على كل البطولات
الليلة.. الأهلي والمقاولون رايح جاي


المزيد عن: اليوم السابع المصري اليوم الدستور الأهرام الأخبار اخبار الرياضة
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