زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب غربي فرنسا

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات فجر اليوم الإثنين، إقليم فونديه غربي فرنسا، دون أنباء عن وقوع أضرار مادية أو سقوط ضحايا.

وذكرت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في فرنسا على موقعها الإلكتروني، أن الهزة الأرضية وقعت الساعة 4:08 بالتوقيت المحلي، قرب بلدة لا شاتينيراي.

وتعد هذه أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ أبريل 2016.

وأوضح عمدة لا شاتينيراي، نيكولا موبيتي لإذاعة "فرانس إنفو"، أنه استيقظ من النوم بسبب الضجيج الذي أحدثته الهزة التي يعتقد أنها استمرت نحو 5 ثوان.