ظافر العابدين للفجر: "فرحان برشا" بالجمهور التونسي و أرحب بالمشاركة في أعمال تونسية (صور و فيديو)





عبر الممثل التونسي عبر عدسة الفجر، عن فرحه الشديد بردة فعل الجمهور التونسي بالعرض الأول لفيلمه اللبناني الجديد "حبة كراميل". و قد قال ظافر:"فرحان برشا" بردة فعل الجماهير التونسية، مضيفا أنه شرف عظيم له بأن يتواجد بتونس و بقاعات السينما التونسية، خاصة و أنها المرة الأولى التي تعرض فيها القاعت التونسية عملا لبنانيا، مما جعل ردة فعل الجماهير إزاء الفيلم مميزة جدا، على حد تعبيره.





و عن أعماله التونسية، صرح ظافر بأنه يدرس فكرة فيلم تونسي يقترب من تنفيذيه، مؤكدا على ترحابه الشديد بالمشاركة في الأعمال التونسية.



















