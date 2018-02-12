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ظافر العابدين للفجر: "فرحان برشا" بالجمهور التونسي و أرحب بالمشاركة في أعمال تونسية (صور و فيديو)

الإثنين 12/فبراير/2018 - 09:54 ص
ظافر العابدين للفجر: فرحان برشا بالجمهور التونسي و أرحب بالمشاركة في أعمال تونسية (صور و فيديو)
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مروى الجلاصي
 


عبر الممثل التونسي عبر عدسة الفجر، عن فرحه الشديد بردة فعل الجمهور التونسي بالعرض الأول لفيلمه اللبناني الجديد "حبة كراميل". و قد قال ظافر:"فرحان برشا" بردة فعل الجماهير التونسية، مضيفا أنه شرف عظيم له بأن يتواجد بتونس و بقاعات السينما التونسية، خاصة و أنها المرة الأولى التي تعرض فيها القاعت التونسية عملا لبنانيا، مما جعل ردة فعل الجماهير إزاء الفيلم مميزة جدا، على حد تعبيره.


و عن أعماله التونسية، صرح ظافر بأنه يدرس فكرة فيلم تونسي يقترب من تنفيذيه، مؤكدا على ترحابه الشديد بالمشاركة في الأعمال التونسية.






ظافر العابدين للفجر: "فرحان برشا" بالجمهور التونسي و أرحب بالمشاركة في أعمال تونسية (صور و فيديو)
ظافر العابدين للفجر: "فرحان برشا" بالجمهور التونسي و أرحب بالمشاركة في أعمال تونسية (صور و فيديو)
ظافر العابدين للفجر: "فرحان برشا" بالجمهور التونسي و أرحب بالمشاركة في أعمال تونسية (صور و فيديو)
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