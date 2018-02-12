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جوجل تعلن موعد الحرب على مواقع HTTP الغير آمنة

الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:02 ص
جوجل تعلن موعد الحرب على مواقع HTTP الغير آمنة
HTTP
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في نفس هذا الوقت من العام الماضي بدأت جوجل في تصنيف مواقع HTTP على أنها غير آمنة في خطوة كان الهدف منها حث ملاك المواقع على الانتقال للبروتوكول الآمن HTTPS .

بعد هذه الفترة الكافية بدأت جوجل الحرب فعليًا على المواقع التي تستخدم HTTP حيث اعلنت الشركة انها بصدد تحذير المستخدمين من هذه المواقع برسالة Not Secure والتي تعني أن الموقع غير آمن وضلك ضمن شريط العنوان كما هو موضح في صورة الخبر .

جوجل ستبدأ تطبيق هذه الخطوة في النسخة القادمة من متصفح كروم 68 والذي سيتم إطلاقه في يوليو وحتى ذلك اكدت الشركة لمشرفي المواقع اهمية الانتقال إلى HTTPS ونشرت الطريقة للقيام بذلك.
المزيد عن: جوجل تكنولوجيا المواقع الغير امنة التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية HTTP
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