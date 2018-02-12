جوجل تعلن موعد الحرب على مواقع HTTP الغير آمنة

في نفس هذا الوقت من العام الماضي بدأت جوجل في تصنيف مواقع HTTP على أنها غير آمنة في خطوة كان الهدف منها حث ملاك المواقع على الانتقال للبروتوكول الآمن HTTPS .





بعد هذه الفترة الكافية بدأت جوجل الحرب فعليًا على المواقع التي تستخدم HTTP حيث اعلنت الشركة انها بصدد تحذير المستخدمين من هذه المواقع برسالة Not Secure والتي تعني أن الموقع غير آمن وضلك ضمن شريط العنوان كما هو موضح في صورة الخبر .



