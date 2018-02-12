طلعت يوسف يدخل دائرة المرشحين لتدريب المقاصة

دخل طلعت يوسف المدير الفني السابق لسموحة دائرة المرشحين لتدريب مصر المقاصة لتولي مهام الفريق الفنية خلال الفترة المقبلة.





ووضع مجلس المقاصة برئاسة محمد عبدالسلام، وضع اسم يوسف على قائمة الانتظار، تحسبًا لرحيل عماد سليمان الفترة المقبلة عن تدريب الفريق.





وتواصلت إدارة المقاصة مع طلعت يوسف واقتربت من إنهاء الاتفاق منذ هزيمة الفريق الفيومي، أمام جينريشن فوت السنغالي، بهدفين دون رد في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويعيش مصر المقاصة، أسوأ حالاته الفنية هذا الموسم، بعد دخوله في مناطق الخطر والمهددة بالهبوط القسم الثاني بجدول مسابقة الدوري المصري بالإضافة إلى البداية السيئة بدوري أبطال أفريقيا.







