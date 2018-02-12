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اللواء أحمد يوسف: إحكام السيطرة أهم سمات العملية سيناء 2018 (فيديو)

الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:02 ص
اللواء أحمد يوسف: إحكام السيطرة أهم سمات العملية سيناء 2018 (فيديو)
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رقية جمال
 

قال اللواء أحمد يوسف عبد النبي، المدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن التواصل بين الجيش والشرطة ليس وليد اليوم، وإنما هناك التحام وتنسيق وتعاون بينهم منذ قيام ثورة 25 يناير، موضحًا أن من أهم سمات العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، هو إحكام السيطرة على المنافذ والمياه الإقليمية والحدود ونقاط العبور من وإلى سيناء، وهو ما أسفر عن النتائج المبهرة التي تظهر يوميًا.

وأضاف "عبد النبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" عبر فضائية "on live"، اليوم الإثنين، أن إحكام السيطرة يعني أن جميع مناطق الجمهورية تحت أعين ورقابة وسيطرة أفراد القوات المسلحة والشرطة.

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