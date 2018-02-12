"الصحة": 3400 طفل استفادوا من مبادرة "بيئة مدرسية آمنة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة، الانتهاء من تطوير 4 مدارس بمحافظة الفيوم، يستفيد بها 3400 طفل في إطار مبادرة ينظمها المجلس تحت شعار "بيئة مدرسية أمنة"، والممول من الحكومة الإيطالية.





وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس، أن المبادرة تشمل تطوير 12 مدرسة بواقع مدرستين لكل مركز من مراكز محافظة الفيوم، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 4 مدارس حتى الآن وهم مدرستي السعيدية للتعليم الأساسي والسادات الابتدائية بمركز سنورس ومدرستي أبو دنقاش الابتدائية وشكشوك الإعدادية بمركز أبشواي، وجار العمل على تطوير باقى المدارس.





وأكدت أن هذه المبادرة تأتى في إطار دعم حقوق الأطفال الصحية والتعليمية، من خلال برنامج "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم" والذي يتبناه المجلس، موضحة أنه يتم العمل على تحسين البيئة الداخلية بعدد من مدارس محافظة الفيوم تحت شعار "بيئة مدرسية آمنة" والتي تهدف إلى توفير بيئة آمنة تدعم وقاية الأطفال وحمايتهم من خطر التعرض للإصابات والحوادث المدرسية وتنمية روح الانتماء والمشاركة المجتمعية.





وأضافت أنه يتم العمل في تطوير المدارس على وضع أولوية للقيام ببعض أعمال الصيانة متمثلة في إصلاح وصيانة الكهرباء والسباكة وضمان توفير المياه اللازمة بما يضمن حماية الأطفال من مخاطر انتقال العدوى والأمراض المحتملة، وكذلك ضمان إتاحة فناء ملائم لأنشطة الأطفال الرياضية والقيام بأعمال الترميم والدهانات الخاصة بالمقاعد والأسوار وغيرها من الأعمال الضرورية اللازمة لتوفير بيئة آمنة للأطفال.





وأشارت إلى شعور الأطفال بسعادتهم بالأنشطة المجتمعية التي نفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة داخل المدارس، حيث بادر الأطفال بتحمل مسئولية توعية أقرانهم بالرسائل المتعلقة بحقوق الأطفال وبأهمية الحفاظ على صحتهم من خلال الحفاظ على بيئة مدرسية ملائمة.





وأكدت أنه حفاظًا واستمراريًا للمجهود الذي تم بهذه المدارس سوف يتم تشكيل فريق بالتنسيق مع إدارة المدرسة والإدارة التعليمية لتنظيم معسكر شهري داخل المدرسة للقيام بأعمال النظافة والاهتمام بالأشجار وإصلاح أي تلفيات داخل المدرسة لخلق بيئة صحية وتعليمية ملائمة.



