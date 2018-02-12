المنتخب يطلب ضم "لاعبين" فقط من الزمالك رسميا

أرسل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة فاكسًا رسميًا لإدارة نادي الزمالك، يطلب فيه جوازات أحمد الشناوي وطارق حامد ثنائي الفريق للحصول على تأشيرة خاصة بهم استعدادًا للمشاركة في معسكر مارس المقبل.





ويخوض منتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، معسكرًا وديًا بسويسرا خلال شهر مارس المقبل، يتخلله مباراتان وديتان أمام اليونان والبرتغال، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.





ويلعب المنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة الأولى رفقة كلًا من روسيا، والسعودية، والأوراجواي، في البطولة التي ستُقام فعاليتها منتصف يونيو المقبل.



