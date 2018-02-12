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مدرب الاتحاد يكشف الجهاز المعاون له في زعيم الثغر

الإثنين 12/فبراير/2018 - 09:49 ص
مدرب الاتحاد يكشف الجهاز المعاون له في زعيم الثغر
الاتحاد السكندري
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الفجر الرياضي
 


كشف محمد عمر، المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري، عن تشكيل الجهاز المعاون له خلال ولايته الجديدة مع الفريق.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "محمد إبراهيم، سيتولى مهمة مدير كرة، ومحمد نور مدرب عام، وتامر عبد الحميد ويوسف حمدي مدربين، وحمدي بهلول مدرب حراس المرمى".

 

وأكمل: "تامر عبد الحميد قاد مران الفريق أمس وسأعود اليوم لبداية مهمتي مع الفريق".

المزيد عن: محمد عمر كورة كرة رياضة تامر عبدالحميد الاتحاد السكندري
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