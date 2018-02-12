وصول وسفر 1754 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 383 شاحنة‎

أعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 114 راكب و 107 شاحنة و 2 سيارة بينما تغادر السفينتين مسرة و النوى اكسبريس و على متنهم 280 راكب و 83 شاحنة بضائع و 14 سيارة.





كما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة الرياض وعلى متنها 203 راكب و7 شاحنة بضائع و7 شاحنة عفش ركاب و18 سيارة وغادرت السفينتين وهي الرياض وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 306 راكب و106 شاحنة بضائع و33 سيارة.





على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 851 راكب وتداول 73 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي آيلة، سينا، بريدج وعلى متنهم 190 راكب و10 براد و6 تريلا و1 سيارة.





بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 186 راكب و7 براد و4 تريلا و2 باص جيت وغادرت ثلاث سفن ايلة، سينا، بريدج وعلى متنهم 475 راكب و33 براد و13 تريلا و1 باص جيت.



