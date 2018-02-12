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1800 استمارة ترشيح لطلاب مداس السويس للمشاركة في تصفيات المشروع القومي للموهوبين

الإثنين 12/فبراير/2018 - 09:50 ص
1800 استمارة ترشيح لطلاب مداس السويس للمشاركة في تصفيات المشروع القومي للموهوبين
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أبوبكر عبد المعز
 
أعلنت اليوم مديرية التربية والتعليم بالسويس وصول عدد الطلاب الذين سجلوا بالمشروع القومى لرعاية الموهوبين رياضيًا والذى تتبناه هيئة الرقابة الإدارية 1800 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالاستمارة المعدة سلفًا لاختيار الطالب لواحدة من بين 9 ألعاب جماعية وهى المصارعة والملاكمة والجودو والتايكوندو وألعاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة السلة وكرة اليد.

و قد قام توجيه التربية الرياضية منذ منتصف يناير الماضى بدعوة طلاب المدارس إلى المشاركة وملء الاستمارات التى تم تجميعها والتجهيز لتسليمها إلى هيئة الرقابة الإدارية الخميس 15 2 2018 لبدء تصفيات محلية ( على مستوى المحافظة ) تمهيدًا للمشاركة فى تصفيات الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس عُقد بمكتبه بديوان المديرية بحضور سلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم وأشرف السروى مديرعام التعليم العام وسعاد عثمان موجه عام التربية الرياضية وماهر حافظ موجه أول التربية الرياضية بنون وحنان حسن موجه أول التربية الرياضية بنات والموجهين: أسعد إبراهيم ود. أحمد إسماعيل آدم ووفاء حافظ وممدوح الفاوي.
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