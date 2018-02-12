ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إنطلاق الدورة التدريبية لريادة الأعمال بالبحر الأحمر‎

الإثنين 12/فبراير/2018 - 09:50 ص
إنطلاق الدورة التدريبية لريادة الأعمال بالبحر الأحمر‎
إنطلاق الدورة التدريبية لريادة الأعمال بالبحر الأحمر‎
طباعة
 
أطلق مكتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر بالبحر الاحمر الدورة التدربية الاولى لعام 2018 لريادة الأعمال (siyb) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بجمعية الشبان المسلمين بالقصير أمس  و لمدة خمسة ايام لعدد 28 متدرب.
 
يأتي ذلك ضمن المبادرة التى تبنتها وزارة الصناعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتدريب 10000 شاب وفتاة على مستوى الجمهورية.
 
وقد أشاد فرع البحر الأحمر بدور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بدعمه الدائم للشباب والاهتمام بالمشروعات الصغيرة بالمحافظة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
22:00
-
ريال بيتيس
الدوري البرتغالي الممتاز
موريرينسي
-
x
22:00
-
إستوريل
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
22:00
-
وست بروميتش ألبيون
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
13:00
-
الوحدة - الإمارات
الدحيل - قطر
-
x
15:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
الغرافة - قطر
تركتور سازي تبريز - إيران
-
x
17:30
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
-
x
15:00
-
الزوراء - العراق
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
الجزيرة - الأردن
المالكية - البحرين
-
x
17:15
-
السويق - عمان
الجيش - سوريا
-
x
17:30
-
المنامة - البحرين
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
-
x
14:30
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
18:00
-
المقاولون العرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/12/2018 10:20:13 AM