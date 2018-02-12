إنطلاق الدورة التدريبية لريادة الأعمال بالبحر الأحمر‎

أطلق مكتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر بالبحر الاحمر الدورة التدربية الاولى لعام 2018 لريادة الأعمال (siyb) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بجمعية الشبان المسلمين بالقصير أمس و لمدة خمسة ايام لعدد 28 متدرب.

يأتي ذلك ضمن المبادرة التى تبنتها وزارة الصناعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتدريب 10000 شاب وفتاة على مستوى الجمهورية.

وقد أشاد فرع البحر الأحمر بدور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بدعمه الدائم للشباب والاهتمام بالمشروعات الصغيرة بالمحافظة.



