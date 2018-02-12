مدير الدفاع الوطني الأسبق: "سيناء 2018" تحقق نجاحات متتالية (فيديو)

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن العملية الشاملة "سيناء 2018" من نجاح لنجاح، لافتًا إلى أن بيانات القوات المسلحة المتتالية حول العملية تكشف عن تحديد المهام وأساليب التنفيذ ونتائج العملية، لافتًا إلى أن كافة عناصر وأفرع القوات المسلحة تُشارك في عملية تطهير مصر من الإرهاب الدنس.





وأضاف "الغباري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" عبر فضائية "on live"، اليوم الإثنين، أن بيانات القوات المسلحة تكشف عن حجم المناطق الموبوءة التي يستغلها الإرهابيين للاختفاء وسط المدنيين، موضحًا أن تعاون أهالي سيناء مع القوات المسلحة أصبح واضح جدًا.



