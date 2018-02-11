حمدي النقاز: أبو تريكة يمتلك شعبية كبيرة في تونس.. وأعشق ميدو

قال التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن الجديد لنادي الزمالك، إن محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي المعتزل، لديه شعبية قوية وكبيرة في تونس، حيث يحبه الشعب التونسي بشكل كبير.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة "DMC": "محمد ابو تريكة لديه صولات وجولات مع الاندية التونسية والكرة التونسية، ولكنه في الحقيقة يمتلك شعبية كبيرة داخل تونس الخضراء".





واستطرد قائلا: "أبو تريكة لاعب كبير، ويمتلك موهبة فنية كبيرة، ولكني على الصعيد الشخصي أحب أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك المعتزل والمدير الفني الأسبق للفريق".