ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحكومة الروسية تعلن صرف تعويضات لأهالي ضحايا الطائرة

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:54 م
الحكومة الروسية تعلن صرف تعويضات لأهالي ضحايا الطائرة
تحطم طائرة ركاب روسية
طباعة
وكالات
 
أعلن حاكم منطقة موسكو "أندريه فوروبيوف"، عن تعويض السلطات الروسية لأقارب الذين لقوا حتفهم فى حادث تحطم الطائرة اليوم، فى ضواحى موسكو سيحصلون على مليون روبل كتعويض من ميزانية منطقة موسكو، قلائلا:"سيحصلون على مليون روبل، والتعويض من الميزانية الإقليمية".

وكانت قد أكدت مصادر فى وزارة الطوارئ الروسية سابقا، أن الطائرة من طراز "أن-148" التابعة لشركة "خطوط ساراتوف الجوية"، والتى كان على متنها 65 راكبا وأفراد الطاقم الستة، تحطمت بالقرب من مدينة رامينسكويى فى ضواحى العاصمة الروسية.
المزيد عن: طائرة روسية ضحايا سقوط طائرة روسية روسيا الحكومة الروسية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إشبيلية
1
x
13:00
0
جيرونا
برشلونة
0
x
17:15
0
خيتافي
سيلتا فيجو
2
x
19:30
2
إسبانيول
فالنسيا
1
x
21:45
1
ليفانتي
الدوري الإيطالي
ساسولو
0
x
13:30
0
كالياري
انتر ميلان
2
x
16:00
1
بولونيا
كييفو فيرونا
0
x
16:00
1
جنوى
تورينو
2
x
16:00
0
أودينيزي
سامبدوريا
2
x
16:00
0
هيلاس فيرونا
روما
1
x
21:45
1
بينفينتو
الدوري الألماني
شتوتجارت
1
x
16:30
0
بوروسيا مونشنجلادباخ
فيردر بريمن
3
x
19:00
1
فولفسبورج
الدوري الفرنسي
ستراسبورج
2
x
16:00
1
تروا
نانت
2
x
18:00
2
ليل
ليون
0
x
22:00
1
رين
الدوري البرتغالي الممتاز
تشافيس
0
x
18:00
4
بورتو
سبورتينج لشبونة
2
x
20:00
5
فييرينسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
4
x
14:00
1
بورنموث
نيوكاسل يونايتد
1
x
16:15
0
مانشستر يونايتد
ساوثهامتون
0
x
18:30
2
ليفربول
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
سريع وادي زم
0
x
16:30
1
الجيش الملكي
أولمبيك آسفي
0
x
17:00
0
المغرب التطواني
الكوكب المراكشي
0
x
18:30
0
الراسينغ البيضاوي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الجرجيسي
2
x
15:00
1
الملعب التونسي
الملعب القابسي
0
x
15:00
1
النادي الإفريقي
الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
1
x
20:00
1
مبور بوتيت كوت - السنغال
دوري أبطال أفريقيا
ليبيريا شيب - ليبيريا
1
x
18:00
0
الهلال - السودان
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
6
x
19:00
0
ريال بانجي - جمهورية أفريقيا الوسطى
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/11/2018 11:10:05 PM