الحكومة الروسية تعلن صرف تعويضات لأهالي ضحايا الطائرة

أعلن حاكم منطقة موسكو "أندريه فوروبيوف"، عن تعويض السلطات الروسية لأقارب الذين لقوا حتفهم فى حادث تحطم الطائرة اليوم، فى ضواحى موسكو سيحصلون على مليون روبل كتعويض من ميزانية منطقة موسكو، قلائلا:"سيحصلون على مليون روبل، والتعويض من الميزانية الإقليمية".





وكانت قد أكدت مصادر فى وزارة الطوارئ الروسية سابقا، أن الطائرة من طراز "أن-148" التابعة لشركة "خطوط ساراتوف الجوية"، والتى كان على متنها 65 راكبا وأفراد الطاقم الستة، تحطمت بالقرب من مدينة رامينسكويى فى ضواحى العاصمة الروسية.