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عمرو وردة يبدع ويصنع هدفين في تعادل أتروميتوس مع أوليمبياكوس

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:53 م
عمرو وردة يبدع ويصنع هدفين في تعادل أتروميتوس مع أوليمبياكوس
عمرو وردة
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محمد زكريا
 

 

تعادل نادي أتروميتوس الذي يلعب له النجم المصري عمرو وردة مع نظيره أوليمبياكوس في الجولة 21 من منافسات الدوري اليوناني لكرة القدم .

 

وتألق المصري عمرو وردة مع فريقه أتروميتوس وصنع هدف فريقه الأول في الدقيقة 19 والذي أحرزه اللاعب فاسيلاكاكس ثم تعادل أوليمبياكوس في الدقيقة 28عن طريف اللاعب ماركو مارين.

 

وتقدم أتروميتوس بالهدف الثاني عن طريق نيكولاس  في الدقيقة 66 من صناعة أيضا المصري عمرو وردة ثم تعادل أوليمبياكوس في الدقيقة 90 عن طريق إحسان حاج.

 

بتلك النتيجة يصل أتروميتوس للمركز الرابع برصيد 39 نقطة، بينما يأتي أوليمبياكوس في الترتيب الثالث بالجدول برصيد 43 نقطة .

المزيد عن: وردة كورة كرة عمرو وردة رياضة الدوري اليوناني اتروميتوس أوليمبياكوس
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