حمدي النقاز يكشف حواره مع نجم الأهلي قبل الانتقال للزمالك

قال التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن الجديد لنادي الزمالك، إنه استشار علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، قبل الانتقال إلى نادي الزمالك، وتحدث بشكل جيد عن الدوري المصري.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة "DMC": "علي معلول زميلي في المنتخب التونسي، واستشرته عندما تلقيت عرضا من نادي الزمالك، وأشاد بالدوري المصري وشجعني بشكل كبير".





واستطرد النقاز قائلا: "عمرو مرعي زميلي في النجم الساحلي، صديق مقرب لي، واستشرته عند تلقي عرض الزمالك، وقال لي إن الزمالك فريق كبير".