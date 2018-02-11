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بيان هام وعاجل من محافظة الإسكندرية لـ"المواطنين" بشأن الطقس

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:51 م
بيان هام وعاجل من محافظة الإسكندرية لـالمواطنين بشأن الطقس
محافظ الإسكندرية - صورة أرشيفية
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دينا حسن- محمد رجب
 
قالت محافظة الإسكندرية، في بيان لها، إنه وفقا لتوقعات معهد بحوث الموارد المائية خلال الفترة من اليوم ١١ فبراير وحتى ١٢ فبراير ٢٠١٨ إلي إحتمال سقوط أمطار خفيفة على المناطق غرب المحافظة في مساء يوم ١١ فبراير، ومن المتوقع يوم ١٢ فبراير سقوط أمطار على جميع أنحاء المحافظة،تصل إلى حوالي ١٠ مم بدءًا من حوالي الساعة ٣ عصرًا، وكذا الساعات الأولى من يوم الثلاثاء ١٣ فبراير الجاري.

وتهيب محافظة الإسكندرية، المواطنين في حالة حدوث أي حالات طارئة الاتصال بالخط الساخن للمحافظة 114 وأرقام الخطوط الأرضية (4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 ).
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