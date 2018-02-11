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حمدي بخيت: القوات المسلحة أربكت التنظيمات الإرهابية بالعملية الشاملة (فيديو)

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:49 م
حمدي بخيت: القوات المسلحة أربكت التنظيمات الإرهابية بالعملية الشاملة (فيديو)
اللواء حمدي بخيت
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ندى محمد
 
أشاد اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بالعملية الشاملة التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء وفي كافة أنحاء الجمهورية، موضحًا أن بيان اليوم للقوات المسلحة اليوم وضح ما يتم في العملية الشاملة.

وأضاف بخيت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن شمال سيناء بها أكبر تمركز من الجماعات الإرهابية وبالتالي كان هناك تشديد من القوات المسلحة على تطهير تلك البقعة بشكل كامل من الإرهاب.

وتابع: "القوات المسلحة أربكت التنظيمات الإرهابية بتلك العملية الشاملة".

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