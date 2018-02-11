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فيردر بريمن يسحق فولفسبورج في الدوري الألماني

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:37 م
فيردر بريمن يسحق فولفسبورج في الدوري الألماني
بريمن
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وكالات
 


نجح فريق فيردر بريمن اليوم الأحد في تحقيق الفوز الثاني على التوالي له، بعد فوزه على ضيفه فولفسبورج بنتيجة 3-1 في المباراة التي احتضنها ملعب "فيسير شتاديون" في الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

 

وافتتح فيردر بريمن التسجيل عبر اللاعب لودفيج أوجوستينسون في (ق4)، قبل أن يتمكن فلوريان كاينز من إحراز ثنائية لفريقه في (ق40) و(ق72).

 

وقبل أن يحرز فيردر بريمن هدفه الثالث، أضاع لاعب فولفسبورج، باول فيرهايخ ركلة جزاء احتسبت لفريقه وتصدى لها الحارس جيري بافلينكا، ولكن ارتدت الكرة من الحارس ليضعها باول فيرهايخ في الشباك في (ق49).

 

وبذلك الفوز رفع فيردر بريمن رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ15، بينما تجمد رصيد فولفسبورج عند 24 نقطة في المركز الـ13.

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