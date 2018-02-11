"أديب" عن العملية الشاملة بسيناء: "مش هيمسكوا مجرم هربان في عشة"



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، أن مصر لم تعتدي على أحد، وتكافح الإرهاب داخل حدودها، مؤكدا أن مصر بحربها على الإرهاب في سيناء، تكون قد أرسلت رسالة ردع للعالم كله.



وأشار إلى أنه ليس عيبًا أن تكشر مصر عن أنيابها لأي شىء قد يعرقل مسيرتها.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما تقوم به القوات المسلحة في سيناء، ليس لضبط مجرم "هربان في عشة"، وإنما لتطهير مصر من البؤر الإرهابية.