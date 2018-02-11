ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"سوق أبوظبي" تدرس وضع إطار لعمل العملات الرقمية

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:40 م
سوق أبوظبي تدرس وضع إطار لعمل العملات الرقمية
طباعة
وكالات
 
 قالت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، إنها قد تضع قواعد لبورصات تداول العملات الافتراضية، في مؤشر على أن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة ربما تسمح بتطوير التداول في العملات الافتراضية مثل بتكوين.

وقالت السلطة، التي تشرف على سوق أبوظبي العالمي، يوم الأحد إنها تدرس ما إذا كانت ستضع إطار عمل لبورصات العملة الافتراضية.

وأضافت في بيان “ أنها تقوم ”بمراجعة قوانين وأنظمة التعامل بالعملات الافتراضية والعمل بشكل مشترك حاليا مع الهيئات المختصة والخبراء والأطراف المعنية لتطوير إطار تنظيمي شامل“.

وفي السابق، أبدت الجهات التنظيمية في دولة الإمارات شكوكا إزاء العملات الافتراضية، لكنها لم تذهب إلى مدى أبعد كالسعي إلى فرض حظر صريح عليها.

وفي سبتمبر الماضي، حذرت سلطة دبي للخدمات المالية، التي تنظم عمل مركز دبي المالي العالمي، المستثمرين ودعتهم لتوخي الحذر بشأن التعامل في العملات الافتراضية نظرا لأنها لا تخضع لقواعد تنظيمية.

وفي أكتوبر، قال مصرف الإمارات المركزي إنه لا يعترف بالبتكوين كعملة رسمية، مشيرا إلى مخاطر استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الأسبوع الماضي حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات المواطنين من مخاطر استخدام ”الأدوات الرمزية“ الرقمية.

لكن بيان سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي يزيد من احتمال إقرار الجهات التنظيمية للعملات الافتراضية ولو على الأقل داخل نطاق سوق أبوظبي العالمي.

وقال البيان: ”تدرك سلطة تنظيم الخدمات المالية بأن هذه العملات الافتراضية باتت تحظى باهتمام عالمي متزايد من الأفراد كوسيلة للتعاملات المالية وتبادل السلع والخدمات“.

وفي أنحاء أخرى من منطقة الخليج، تتوخى العديد من الجهات التنظيمية الحذر بشأن العملات الافتراضية، ونصح البنك المركزي السعودي المواطنين بعدم تداول البتكوين، وفي الأسبوع الماضي، أخطر مصرف قطر المركزي البنوك بعدم التعامل بأي شكل في العملات الافتراضية.

لكن البحرين، التي تتنافس مع دولة الإمارات كمركز للخدمات المالية، تستكشف استخدام العملات الافتراضية، وأنشأت ”بيئة رقابية تجريبية“ تستطيع الشركات من خلالها اختبار تكنولوجيا العملة الرقمية وابتكارات مالية أخرى بدون أعباء تنظيمية ثقيلة.
المزيد عن: العملات الرقمية البيتكوين اليوم البيتكوين البورصات العربية الاقتصاد العربى اسواق المال اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إشبيلية
1
x
13:00
0
جيرونا
برشلونة
0
x
17:15
0
خيتافي
سيلتا فيجو
2
x
19:30
2
إسبانيول
فالنسيا
1
x
21:45
1
ليفانتي
الدوري الإيطالي
ساسولو
0
x
13:30
0
كالياري
انتر ميلان
2
x
16:00
1
بولونيا
كييفو فيرونا
0
x
16:00
1
جنوى
تورينو
2
x
16:00
0
أودينيزي
سامبدوريا
2
x
16:00
0
هيلاس فيرونا
روما
1
x
21:45
1
بينفينتو
الدوري الألماني
شتوتجارت
1
x
16:30
0
بوروسيا مونشنجلادباخ
فيردر بريمن
3
x
19:00
1
فولفسبورج
الدوري الفرنسي
ستراسبورج
2
x
16:00
1
تروا
نانت
2
x
18:00
2
ليل
ليون
0
x
22:00
1
رين
الدوري البرتغالي الممتاز
تشافيس
0
x
18:00
4
بورتو
سبورتينج لشبونة
2
x
20:00
5
فييرينسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
4
x
14:00
1
بورنموث
نيوكاسل يونايتد
1
x
16:15
0
مانشستر يونايتد
ساوثهامتون
0
x
18:30
2
ليفربول
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
سريع وادي زم
0
x
16:30
1
الجيش الملكي
أولمبيك آسفي
0
x
17:00
0
المغرب التطواني
الكوكب المراكشي
0
x
18:30
0
الراسينغ البيضاوي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الجرجيسي
2
x
15:00
1
الملعب التونسي
الملعب القابسي
0
x
15:00
1
النادي الإفريقي
الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
1
x
20:00
1
مبور بوتيت كوت - السنغال
دوري أبطال أفريقيا
ليبيريا شيب - ليبيريا
1
x
18:00
0
الهلال - السودان
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
6
x
19:00
0
ريال بانجي - جمهورية أفريقيا الوسطى
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/11/2018 11:10:05 PM