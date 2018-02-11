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"أبوالفتوح" عن العملية العسكرية الشاملة في سيناء: "واجب مقدس"

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:41 م
أبوالفتوح عن العملية العسكرية الشاملة في سيناء: واجب مقدس
الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح
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كساب أحمد
 

قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إن تنظيم داعش الإرهابي الموجود في سيناء لا بد من القضاء عليه، والعملية العسكرية الموجودة الآن للقضاء عليه واجب مقدس، معقبًا: "هذا التنظيم الإرهابي صهيوني".

وتابع "أبوالفتوح"، خلال حواره مع فضائية "الجزيرة"، مساء الأحد، أن سيناء ستظل أرضًا مفتوحة للكيان الصهيوني مالم تحدث بها تنمية، لافتَا إلى أن أنفاق قناة السويس الجديدة لا قيمة لها مالم تحدث مشاريع تنموية كبيرة في سيناء لنقل ما لا يقل عن 10 مليون مصري.
المزيد عن: مصر سيناء العملية العسكرية الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح التوك شو اخبار مصر
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